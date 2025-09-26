ABC¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¿·¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¡¦ËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó¡¡10·î¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÊóÆ»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§40¡Á7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¿·¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤ÎËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬10·î¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÀª¤¤¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿ËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó
¡¡25Æü¤ËÂçºå¤ÎÆ±¶É¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤Ë¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ËÙÉô¤µ¤ó¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤ÎÉ¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÙÉô¤µ¤ó¤Ë²£»³¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½é¡¹¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤ê±þÊç¡£¸«»ö¡¢¿·¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÊóÆ»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÉô¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯12·î7Æü¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¡¢¿À¸ÍÂç³Ø3Ç¯À¸¡£¼ñÌ£¤Ï¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¿©¤ÙÊâ¤¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ÆÉ·Ð¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÀª¤¤¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿ËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó
¡¡25Æü¤ËÂçºå¤ÎÆ±¶É¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤Ë¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ËÙÉô¤µ¤ó¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤ÎÉ¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Êì¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤ê±þÊç¡£¸«»ö¡¢¿·¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÊóÆ»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÉô¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯12·î7Æü¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¡¢¿À¸ÍÂç³Ø3Ç¯À¸¡£¼ñÌ£¤Ï¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¿©¤ÙÊâ¤¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ÆÉ·Ð¡£