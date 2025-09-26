¡Ö¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¥×¥ì¥ß¥¢Ì¾Ìç¡¢´Ú¹ñ»êÊõ¢ªÆüËÜÂåÉ½MF¤Ø¤Î¡È¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÊÑ¹¹¡É¤Ë´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶Ã¤¡ª¡ÖÈà¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡Èá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFICHAJES.NET¡Ù¤Ï¡Ö4500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó77²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£Ê£¿ô¤Î±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Îµ×ÊÝ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXPORTS NEWS¡Ù¤Ï£¹·î25Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤Îµ×ÊÝ¤òÁÀ¤¦¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ã¥·¤³¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏºòÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤êÆ±¤¤Ç¯¤Îµ×ÊÝ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤À¤¬¡¢µ×ÊÝ¤ÎºÇ¶á¤ÎÉÔÄ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î´Ø¿´¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÂ³¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Î£±¥´¡¼¥ë¤ò½ü¤¤¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡È´Ú¹ñ¤Î»êÊõ¡É¤Ø¤Î¶½Ì£¤ÏÇö¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔÄ´¤äÂ¼ó¤Î²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì¾Ìç¤¬µ×ÊÝ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
