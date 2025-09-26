【奈良競輪 G3平安賞in奈良】犬伏湧也 ダッシュ力もスピードも上 ここは負けられない
奈良競輪場のG3「平安賞in奈良」は2日目を迎える。注目は12Rだ。
特選の犬伏は勝負どころで出遅れて不発だった。力を出し切れなかったが、ここは負けられない。顔触れからもダッシュ力とスピードは上。展開を問わず強烈に決める。
マーク小岩は本線として必要だが、踏み出しで遅れる不安もある。直後から久島が突っ込むケースに注意。尾方が飛ばせば、乗る西村の好走は五分か。
＜1＞小岩大介 犬伏君にしっかり付いていきたい。
＜2＞望月永悟 南関ラインの蒔田君マーク。
＜3＞西村光太 藤井君に意外にすっと付いていけた。オールスターで横突起をやって、背骨が良くなかったけど、ハンドル幅を広げてマッチしている。尾方君へ。
＜4＞武藤篤弘 南関の後ろへ行きます。
＜5＞犬伏湧也 悔しい結果に終わった。新車は軽過ぎて元に戻します。自力。
＜6＞古川宗行 後ろになって何もしていない。何とも言えないですね。中部へ。
＜7＞尾方祐仁 出切るのに時間がかかりました。力不足でした。自力で頑張る。
＜8＞蒔田英彦 自力。
＜9＞久島尚樹 窓場君はもう少し遅いかなと思っていた。飛び付いた時は脚がたまっていたけど直線が短かった。小岩さん。