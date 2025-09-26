◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発し、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は２球で追い込まれると中飛に倒れた。

ダイヤモンドバックスはブルペンデーで、先発は左腕のビークス。大谷は２３日（同２４日）には見逃し三振に抑えられたが、２２年に対戦した際には本塁打も放っていた。

マジック対象のパドレスがこの日は試合がないため、勝てばこの日優勝が決まり、負ければあす２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ３連戦に持ち越される一戦。前日２４日（同２５日）には、大谷と本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）が５６、５７号と２本塁打を放ち、３試合連続本塁打なしで５３発の大谷とは３本差になった。

前日２４日（同２５日）は飛距離４２０フィート（約１２８メートル）の中堅フェンス直撃の三塁打で、本塁打まではあとひと伸び足りず、データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると３０球団の本拠地のうち、２８球場であれば本塁打という当たりだったが、５４号は幻となった。大谷とシュワバーはともに残りはこの日を含めて４試合。２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる３年連続本塁打王へ、大谷は厳しい立場になったが、４試合ぶりのアーチで、まずは昨季樹立した自己最多５４本塁打に並ぶことが期待されている。