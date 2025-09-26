佐々木朗希 ド軍リリーフ陣の救世主となれるか！？メジャー復帰登板で圧巻の三者凡退！最速160キロをマーク



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年9月24日（日本時間25日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

現地24日（日本時間25日）、ドジャースの佐々木朗希投手（23）がダイヤモンドバックス戦で約4か月ぶりとなるメジャー登板を果たし、わずか13球で三者凡退の快投を見せた。

ドジャースは延長11回の末に5対4で勝利し、地区優勝へのマジックナンバーを「1」とした。

佐々木はこの日、7回裏に2番手としてマウンドに上がると、先頭のマッキャンを三ゴロ、続くタワを見逃し三振、バルガスを空振り三振と、危なげなく3人で片づけた。

直球の最速は99.5マイル（約160キロ）を記録。球場にはどよめきが広がり、ベンチからも歓声が飛んだ。

今季は右腕の張りにより長期離脱を強いられていた佐々木だが、この日の投球内容はまさに完全復活を印象づけるものとなった。

ロバーツ監督も「期待以上。ポストシーズンの戦力として心強い存在」と高く評価し、今後の起用にも大きな期待を寄せている。

試合はドジャースが初回に大谷翔平（31）の三塁打をきっかけに先制。

中盤にリードを広げたものの、救援陣が8回に失点し同点に追いつかれる苦しい展開となった。それでも延長11回、エドマンのタイムリーで勝ち越しに成功し、最後はロブレスキが締めて粘り勝ちを収めた。

大谷はこの日5打数1安打1得点。本塁打はなかったが先制の起点としてチームの勝利に貢献した。





