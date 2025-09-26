佐々木朗希が復帰登板で圧巻投球「まるで別人」ロバーツ監督が絶賛！「正直、何を期待していいか分からない部分もあった」

＜2025年9月24日（日本時間25日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

現地24日（日本時間25日）、ドジャースの佐々木朗希投手（23）がダイヤモンドバックス戦で約4か月ぶりとなるメジャー登板を果たし、最速99.5マイル（約160キロ）をマークするなどわずか13球で三者凡退の快投を見せた。

佐々木は7回裏に2番手としてマウンドに上がると、先頭のマッキャンを三ゴロ、続くタワを見逃し三振、バルガスを空振り三振と、危なげなく3人で片づけた。

登板後には、ベンチやブルペンでチームメイトたちと笑顔を見せるシーンも映し出され、その存在感を改めて印象づけた。

試合後、ロバーツ監督もその投球内容を絶賛。

「正直、何を期待していいか分からない部分もあった」と本音を吐露しつつも、「あの瞬間に備えてしっかり準備してきた。彼がプレッシャーに押しつぶされることはないと信じていた」と信頼を口にした。

さらに「彼はずっと自国の大きな試合を経験してきた選手。あとは実力がどう出るかを見ていた」と振り返り、「結果として、彼はチームに大きな後押しをしてくれた」と称賛した。

今季序盤の状態と比較して「まるで別人のようだった」と明言。

「球の勢いも増し、自信と確信が感じられた。今年は試合に出られなかったり、3Aでの時間、リハビリなど多くの学びがあったはず。それらすべてを乗り越えて、チームに貢献しようとする姿勢を誇りに思う」と、その成長を高く評価した。

一方で、試合後は佐々木と直接話すことはなかったと明かし、「彼は自分のやった仕事が分かっている。だからこそ、今はチームメイトとその喜びを分かち合わせたかった」と語った。

次回登板については「金曜日を予定している。今度はもしかすると最長で2イニング投げさせるかもしれないが、まだ流動的だ」と慎重な姿勢も見せた。

ブルペンに加わった佐々木の存在が、チーム全体に新たな活力を与えていることは間違いない。ポストシーズンを見据え、ロバーツ監督の手綱さばきにも注目が集まる。

