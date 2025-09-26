NY株式25日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　45952.63（-168.65　-0.37%）
ナスダック　　　22386.02（-111.84　-0.50%）
CME日経平均先物　45415（大証終比：-45　-0.10%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9213.98（-36.45　-0.39%）
独DAX　 23534.83（-131.98　-0.56%）
仏CAC40　 7795.42（-32.03　-0.41%）

米国債利回り
2年債　 　3.664（+0.059）
10年債　 　4.170（+0.023）
30年債　 　4.750（-0.001）
期待インフレ率　 　2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.773（+0.025）
英　国　　4.757（+0.088）
カナダ　　3.217（+0.013）
豪　州　　4.347（+0.059）
日　本　　1.641（+0.002）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝65.19（+0.20　+0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3788.40（+20.30　+0.54%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109887.63（-3683.34　-3.24%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1646万5562（-551912　-3.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ