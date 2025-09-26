ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１６８ドル安 シカゴ日経平均先物は４万５４１５円
NY株式25日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 45952.63（-168.65 -0.37%）
ナスダック 22386.02（-111.84 -0.50%）
CME日経平均先物 45415（大証終比：-45 -0.10%）
欧州株式25日終値
英FT100 9213.98（-36.45 -0.39%）
独DAX 23534.83（-131.98 -0.56%）
仏CAC40 7795.42（-32.03 -0.41%）
米国債利回り
2年債 3.664（+0.059）
10年債 4.170（+0.023）
30年債 4.750（-0.001）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.773（+0.025）
英 国 4.757（+0.088）
カナダ 3.217（+0.013）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝65.19（+0.20 +0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3788.40（+20.30 +0.54%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109887.63（-3683.34 -3.24%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1646万5562（-551912 -3.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
