◇結婚後初のインタビュー

女優でタレントの原幹恵（38）の存在感が増している。5月には引退宣言していたグラビアを8年ぶりに再開。7月には一般男性との結婚を電撃発表した。結婚後初となるインタビューに「今が一番充実しています」と幸せオーラ全開で応じた。

「落ち込むことがあっても、家に帰ったら笑顔で迎えてくれる人がいる。絶対的な味方が増えた安心感が大きいです」。結婚後の変化を尋ねると、柔らかな笑みを浮かべて答えた。グラビア再開時は「嫌に思われるかも」と思い夫に相談すると「“やりたいことならやったらいいんじゃない？”と言ってくれた。吹っ切れて臨めました」と仕事面でも後押しを受けている。結婚を機に、これまで無縁だった料理にも挑戦。得意料理はホウレンソウ、ベーコン、タマネギを入れたキッシュで「夫も“おいしい”って言ってくれます」と満足げな表情を浮かべた。

16歳で芸能界デビューし、仕事一色の生活を送ってきた。「家と仕事場の往復で、芸能界しか知らない自分が世間知らずだと思った」と、2018年に芸能活動を休止し、カナダに語学留学。帰国後はインテリアデザインなど以前から興味があった分野を勉強。特にボディーメークに関する「ダイエット＆ビューティースペシャリスト」「バストセラピスト」といった資格を取得し知識を深めた。

20代の頃は断食など無理な減量をしていたが、自分に合った体形維持法を確立。「基本的には好きなものを食べて、その分動く。ちょっと太ったな、と思ったら“納豆キムチご飯”を食べて調整します」と健康的かつ無理のないボディーメークを実践中だ。その結果、20代と今年のグラビアを見比べても「今が一番健康的な体をしている」とその仕上がりに自信たっぷり。「初グラビアの頃から知っているスタッフさんからも“今が一番きれい”と言われます」と38歳にして“過去一”の美しさを手に入れた。

そんな経験や知識を生かし、ビューティーアドバイザーとしての活動も開始。「今後は女優業はもちろん、ボディーメークや美容の知識をお伝えするお仕事もしたい」と意欲的だ。年齢を重ねても美を更新し続ける原。男性だけでなく、女性も虜（とりこ）にしていきそうだ。 （塩野 遥寿）

◇原 幹恵（はら・みきえ）1987年（昭62）7月3日生まれ、新潟県出身の38歳。2003年に「国民的美少女コンテスト」でグラビア部門賞を受賞し芸能界デビュー。07年、テレビ東京ドラマ「キューティーハニー THE LIVE」で主演し女優デビュー。配信中のFODショートドラマ「女性用風俗」に出演中。