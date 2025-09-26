小泉今日子、「60歳までは歌う」節目の年にホールツアー開催
小泉今日子が自身の還暦を迎える2026年に全国ホールツアーを開催することを発表した。
今回発表となったツアーのタイトルは「KK60 〜コイズミ記念館〜」（読み：ケーケーロクジュウ）。これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアーだ。
小泉はデビュー40周年となった2022年以来、4年にわたり趣向の違うライブツアーを行ってきたが、今回のツアーは近年では過去最大規模のホールツアーとなり、近年の音楽活動のいわば集大成とも言える内容になるという。
ツアーは地元神奈川県・相模女子大学グリーンホールで幕を開け、60歳を迎える誕生日の2月4日はNHKホール、そしてデビュー記念日の3月21日はフェスティバルホール、さらに5月2日、3日には日本武道館で開催。1982年に「私の16才」でデビューした小泉が、「KK60 〜コイズミ記念館〜」と題し、３ヶ月半にわたり全国24会場を駆け巡る。
チケットは本日18:00より小泉今日子オフィシャルファンクラブUS SARITEで先行受付がスタート。先行受付期間は10月13日まで。
＜KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026＞
1月24日（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール
1月25日（日）神奈川・相模女子大学グリーンホール
1月30日（金）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール
2月1日（日）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
2月4日（水）東京・NHKホール
2月7日（土）熊本・熊本城ホール メインホール
2月8日（日）福岡・サンパレス ホテル＆ホール
2月13日（金）岡山・倉敷市民会館
2月15日（日）広島・広島文化学園HBGホール
2月21日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2月22日（日）宮城・仙台サンプラザホール
2月25日（水）静岡・アクトシティ浜松 大ホール
2月27日（金）大阪・フェスティバルホール
2月28日（土）大阪・フェスティバルホール
3月7日（土）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
3月8日（日）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
3月13日（金）香川・サンポートホール高松 大ホール
3月14日（土）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
3月21日（土）大阪・フェスティバルホール
3月27日（金）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール
3月29日（日）青森・リンクステーションホール青森
4月4日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
4月5日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
4月10日（金）北海道・帯広市民文化ホール（大ホール）
4月11日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
4月17日（金）石川・本多の森 北電ホール
4月19日（日）新潟・新潟県民会館
5月2日（土）東京・日本武道館
5月3日（日）東京・日本武道館
小泉今日子オフィシャルファンクラブUS SARITE先行受付（抽選）
9月26日（金）18:00〜10月13日（月祝）23:59
バンドメンバー：
Bass & Band Master：上田ケンジ
Guitar：akkin
Drums：小関純匡
Keyboard：渡辺シュンスケ
Woodwind & Brass：YOKAN
Percussion：中北裕子
Chorus：加藤いづみ
2月1日 Guitar：和田建一郎
2月15日、2月27日、2月28日、3月13日、３月14日、3月29日 Percussion：若森さちこ
3月21日 Keyboard：奥野真哉
