小泉今日子が自身の還暦を迎える2026年に全国ホールツアーを開催することを発表した。

今回発表となったツアーのタイトルは「KK60 〜コイズミ記念館〜」（読み：ケーケーロクジュウ）。これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアーだ。

小泉はデビュー40周年となった2022年以来、4年にわたり趣向の違うライブツアーを行ってきたが、今回のツアーは近年では過去最大規模のホールツアーとなり、近年の音楽活動のいわば集大成とも言える内容になるという。

ツアーは地元神奈川県・相模女子大学グリーンホールで幕を開け、60歳を迎える誕生日の2月4日はNHKホール、そしてデビュー記念日の3月21日はフェスティバルホール、さらに5月2日、3日には日本武道館で開催。1982年に「私の16才」でデビューした小泉が、「KK60 〜コイズミ記念館〜」と題し、３ヶ月半にわたり全国24会場を駆け巡る。

チケットは本日18:00より小泉今日子オフィシャルファンクラブUS SARITEで先行受付がスタート。先行受付期間は10月13日まで。