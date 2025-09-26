◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

地区優勝マジック「1」のドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦する。試合前にドデーブ・ロバーツ監督（53）が囲み取材に応じた。

以下、ロバーツ監督との一問一答。

――地区優勝が目前に

「とても報われる気持ちだ。シーズンが始まった時からの目標の一つが地区優勝だったから。毎年同じシーズンなんてないといつも言っているけど、チーム全体として今、シーズンで一番いい野球をしていると感じている。勝敗が必ずしもそれを反映していないかもしれないけど、それが一番大事なことなんだ。多くの選手たちが成長し、いい日を積み重ねてきた。それを見るのは楽しかったし、チームが一つにまとまってきているのが一番重要だと思う」

――優勝が決まるかもしれない試合で山本が先発することについて

「今年の先発陣を見れば、彼はずっとチームの支えになってきた。長いイニングが必要な時、支配的な投球が必要な時、いつもそれを提供してくれた。そして今日、地区優勝がかかった試合でボールを託すには、彼が最適な投手だ。去年も素晴らしかったけど、今年はさらにレベルを上げている」

――スプリングトレーニングからの紆余曲折を経て、この位置にいることについて

「どう展開していくのか、そこまで多くの予測はできていなかった。ただ言えるのは、いろいろなことを経験してもチームがつながりを保っているという事実だ。選手たちの人間性、チームとしての姿勢がよく分かる。苦しい時期、ケガ人、低迷もあったけど、言い訳せず戦い続けてきた。最も厳しい時期でさえ、選手たちは一つだった。だから今、その才能と闘志が10月に必ず発揮されると信じている」

――去年から続く試練を乗り越えてきたことについて

「その通りだ。言い訳をして逃げ道を探すのは弱さの表れで、そういう姿勢では自滅する。去年から続いていることだけど、フレディやムーキー、ウィル・スミス、クレイトンといった選手たちは実績のある選手で、言い訳はしない。ケガであれ、不調であれ、解決策を見つけ出す。そうやってチームは進んできた」

――他球団から常に狙われる難しさ

「ドジャースを好きか嫌いかのどちらかしかないのは周知の事実だし、対戦するチームは全力でぶつかってくる。それがこのチームにいる以上、避けられないことだ。ただ、それは負担になるし、毎日ベストを尽くすのは簡単じゃない。相手が常に最高の力を出してくるからね。でも今は我々が攻めに回っていると思う。昨夜のブレイク・トレイネンを見て、ここ数週間とは違う姿を感じられたのはいい兆しだ。全体的にいいものが見えてきている」

――これほど強力な先発陣でプレーオフを迎えるのはいつ以来か

「私は2015年のカーショーとグリンキーの時代にはまだいなかったけど、あれはすごい先発陣だった。だが今回の先発陣は、私がポストシーズンを迎える中で一番の布陣だと思う」

――今後のローテーションについて

「変わらないよ。明日はエメット、土曜はタイラー、日曜はクレイトンだ」

――朗希について

「日本で最高の投手の一人という実績、ビッグゲームでの経験、それはすべて大事なことだ。そして昨日も言ったけど、朗希はシーズン序盤の彼とは違う投手になっている。私はそれに自信を持っている」

――朗希が変わった理由は

「健康だということ。それに今季の大部分をサイドラインで過ごして、ドジャースタジアムのベンチ端で試合を見ていた。そこで学び、翔平がどう試合を運んでいるか、由伸がどう投げているかを観察していた。さらにブルペンでのこの役割はシンプルで、打線を2〜3巡抑える必要がない。それらが彼の成長に繋がったと思う」

――今後の朗希の起用について

「次の登板はクリーンイニング（イニングの頭）からになる。でもポストシーズンに入れば、どうなるかは予想できない」