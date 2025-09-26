Snow Man目黒蓮・川口春奈「フェンディ」ミラノコレクションに来場 Stray Kidsバンチャン・ITZYユナらも
【モデルプレス＝2025/09/26】Snow Manの目黒蓮、女優の川口春奈らが24日午後2時（イタリア現地時間）、ミラノにて開催された「フェンディ（FENDI」が発表したシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）による2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションに出席した。
【写真】川口春奈「フェンディ」ミラノコレクションで抜群スタイル
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド フェンディ。ミラノ（Milan）ショールームにて発表されたコレクションには、日本からブランドアンバサダーを務める目黒と川口が特別に参加。さらに、ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のメンバーであるバンチャン（Bang Chan）や、女優のティファニー・タン（Tang Yan）、俳優のタン・ジェンツー（Tan Jianci）など、各国のブランドアンバサダーがショーに駆け付けた。
会場には、ガールズグループ・ITZY（イッチ）のメンバーであるユナ（YUNA）や女優のナオミ・ワッツ（Naomi Watts）、ヒラリー・ダフ（Hilary Duff）、サンダラ・パク（Sandara Park）、シェイリーン・ウッドリー（Shailene Woodley）など豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、トップモデルのビアンカ・バルティ（Bianca Balti）、歌手のアイタナ（Aitana）など各界の華麗なゲストが、コレクションの発表を祝福した。
その他には、ミチ（Michi）、よしあき（Yoshiaki）、YAMATO（ヤマト）、なごみ（Nagomi）、Monako（モナコ）、イザベラ・メルセード（Isabela Merced）、ライアン・デスティニー（Ryan Destiny）、マティルダ・デ・アンジェリス（Matilda De Angelis）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、オリー（Olly）、レバンテ（Levante）などがゲストとして登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
