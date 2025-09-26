¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¸å¤ÎÇ¨¤ìÈ±¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º ¿·CM¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¸«¤»¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/26¡ÛKis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ü¥ó¡×¤Î¿·CM¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥Ö¥ó¡×ÊÓ¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹¡¢Æà½ï¤Ë¶»¥¥å¥ó¥¥¹
Èà»á´¶ËþºÜ¤Ê¶Ì¿¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥é¥Ü¥ó ¥È¥¥¥¶¥à¡¼¥ó¡ÊLAVONS to the Moon¡Ë¡×¤«¤é¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹á¤ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÎÐ¤æ¤¿¤«¤Ê¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¡¢½À¤é¤«¤Ê¤È²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ã¥ï¡¼¸å¤ÎÇ¨¤ì¤¿È±¤Î¶Ì¿¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥Ö¥ó¡É¤Î¹á¤ê¤¬»ý¤Ä¡ÖÀ¶·é´¶¡×¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤ò±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¶Ì¿¹¤ÎÆü¾ï¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ÇÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
º£²ó¤Î¹á¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥°¥ê¡¼¥ó¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¿·CM¤Î»£±Æ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¶Ì¿¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¾å¤¬¤ê¤ÎÇ¨È±¤Ç¸«¤»¤ë½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ç¡¢¸½¾ì¤ò°ìµ¤¤ËCM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£
¶Ì¿¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¡Ä¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¤Î¿²¼¼¤Ï¤³¤ì¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ª»Ï¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Àº£²ó¤Î»£±Æ¡£¶Ì¿¹¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤ëCM¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Q. CM¤Ç¤Ï²»³Ú¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì¿¹¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡¢¡Èº£¡¢ºÇ¹â¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡©¹á¤ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤´¼«¿È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Á.¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ËÈ±¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â½ª¤ï¤é¤»¤¿¸å¤Ë°û¤à¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤¬¡Ö1Æü½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Q.µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¡ÈGreen Heaven¡É¤ÊÄ«¤òÉÁ¤¤¤¿º£²ó¤ÎCM¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ì¿¹¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¡ÈÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
£Á.Ä«¤Ï¤Þ¤º¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦1²ó¥Ù¥Ã¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç10¡Á15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ü¡¼¤Ã¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¯¤¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡Ø¤è¤·¡¢¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤é¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Äã·ì°µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÄ«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£
Q. ¶Ì¿¹¤µ¤ó¤¬¡Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¶õ´Ö¡É¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
£Á.ËÍ¤Î²È¤â´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤â³°¤Ë¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÐ¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤·¡Ä¤¢¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²È¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸³è´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´Éô±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. CM¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶õ´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ì¿¹¤µ¤ó¤Î¡ÈÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
£Á.¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î¼¡¤ÎÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à...¶ÚÆùÄË¤Ë¸ú¤¯¥í¡¼¥é¡¼¤ÎËÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¤ÂÎ¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¸å¤í¤Î·ä´Ö¤È¤«¤Ë¤¤¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡Èµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A.º£Æü¤â¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¿·CM¸ø³«
¢¡⽟¿¹ÍµÂÀ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
