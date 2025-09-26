小泉今日子が、全国ホールツアー『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を2026年1月より開催する。

本ツアーは、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、1つの節目として掲げる全国ツアーに。地元の神奈川県 相模女子大学グリーンホールで幕を開け、60歳を迎える誕生日の2月4日はNHKホール、デビュー記念日の3月21日はフェスティバルホール、5月2日、3日には日本武道館で開催。3カ月半にわたり全国24会場を駆け巡る。

また、40周年を記念し31年ぶりの開催となった2022年のホールツアー『KKPP（KYOKO KOIZUMI POP PARTY）』、1990年代に発表の楽曲に焦点を当てた2023年のクラブツアー『KKCP 90’s（KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90’s）』、隠れた名曲を中心にコンセプチュアルに繰り広げられた2024年の『KKBC（KYOKO KOIZUMI BALLAD CLASSICS）』、そして今年初めて開催したファンミーティング『US SARITE FAN MEETING ～スナック想い出～』と、直近4年間でコンスタントに展開した音楽活動の、集大成ともいえるツアーとなる。

さらに、本日9月26日18時より小泉今日子オフィシャルファンクラブ『US SARITE』にてチケットの先行受付がスタート。10月13日までの受付となっている。

