

iPhone 17 Proのカメラシステム。ここには日本企業の最先端技術が集まっている（写真：アップル提供）

【写真】アップルの呼びかけに応じて集まった4社とは？

9月25日午後、来日中のアップルのティム・クックCEOが向かったのはアップル横浜テクノロジーセンターだった。同氏はここで日本の主要サプライヤー幹部と面会したのだが複数のサプライヤーを招いたうえで、共同プレゼンテーションの場を設けるのは、今回が初めてのことだという。

その場に集まったサプライヤーは、日本を代表する企業ばかりだった。

ソニーグループ、京セラ、AGC、TDKの4社。4社とも社長を含むトップ経営陣が集まった。それぞれが供給するイメージセンサー（ソニーセミコンダクタソリューションズ）、積層セラミック基板（京セラ）、赤外線フィルター（AGC）、TMRセンサー（TDK）は、いずれも他社では代替不可能な独占供給部品である。

クックCEOはサプライヤーとの交流後、囲み取材に応じたが、その際に出てきたのは次のような言葉だった。

「日本のサプライヤーが供給してくれるこれら技術なくしては、われわれが提供しているカメラシステムは実現できない」

アップルが横浜に研究開発拠点を置く理由

横浜テクノロジーセンター設立の背景について、クックCEOは次のように語った。

「日本は、カメラなど光学機器分野において歴史的に、そして現在においても、極めて重要な専門知識と技術がある。そういった能力とエコシステムを持つ地域にR&D拠点を設置することで、パートナー企業との素晴らしいコラボレーションが生まれると考えた」

実際、この場所にはおよそ数百人のアップル社員（主に日本人開発者）が常駐しており、日本のサプライヤーと日本語を通じて密なコミュニケーションで、新しい技術の開発や評価が行われている。



横浜テクノロジーセンターの外観（写真：筆者撮影）

2017年に開設された同センターは、旧松下通信工業の携帯電話工場跡地となる6000平方メートルの敷地に建設された最先端ラボだ。

クックCEOは「アップルと日本のサプライヤーが協業するチームによってコラボレーションから信じられないような製品が生まれている。この取り組みは実際にうまくいっている。これらの技術なくして世界最高峰のカメラシステムは提供できない」と、8年間の成果を高く評価した。

4社が行った技術プレゼンテーションはアップルに提供している技術に関するものだった。

AGCはiPhone 17のカメラシステムに搭載されている赤外線カットフィルターを設計・製造している。同社の平井良典社長は「AGCの赤外線フィルターは高い色再現と暗所撮影性能を引き出せる」と胸を張った。



左がAGCの平井良典社長（写真：アップル提供）

TDKはiPhone 17のカメラシステムに搭載されているTMRセンサー（磁場を検出するセンサーの一種）を設計・製造している。

同社の齋藤昇社長によると「独自の生産技術で作られるTMRセンサーは、iPhoneカメラのオートフォーカスに使われたのを皮切りに、手ぶれ補正性能を毎年向上させることに貢献している」と話す。

「アップルの開発チームとの密接な共同開発とフィードバックを通じて、TMRセンサーの性能を継続的に最適化することで手ぶれ補正性能を大幅に高めている」と説明した。



TDKの齋藤昇社長（左）が手にしているのはiPodだ（写真：アップル提供）

京セラは2008年からのパートナーシップ

京セラは今回のプレゼンテーションに参加した中では、最もアップルとの取引の歴史が浅い。しかし、今やiPhone 17のカメラシステムに京セラのセラミック基板は欠かせない存在だ。



京セラは積層セラミック基板を展示した（写真：アップル提供）

同社の谷本秀夫社長は次のように語った。「2008年からのパートナーシップを通じて、iPhone 4での1つのセラミック部品から、iPhone 17 ProおよびMaxでは6つのセラミック基板へと供給が拡大した。ビアパンチングやキャビティホールなどの独自の構造を容易に製造でき、センサーの熱やノイズを極限まで抑えられることが競争力となっている」。

ソニーはiPhone 17のカメラシステムに搭載されているイメージセンサーを設計・製造している。

ソニーグループの十時裕樹社長も参加していたが、プレゼンをしたのはソニーセミコンダクタソリューションズの指田慎二社長。「2011年からはiPhone向けにイメージセンサーの出荷を開始した。それ以来の長年の協力関係だ。ソニーのイメージセンサー事業は年々収益を拡大しており、15年間で約9%の年平均成長率を達成する非常に重要なビジネスとなっている」と語った。



左端がソニーグループの十時裕樹社長。クックCEOの右がソニーセミコンダクタソリューションズの指田慎二社長（写真：アップル提供）

他メーカーでは代替できない理由は「毎年、次に何ができるかと共にアイディアを出しながら、部分的にはセンサーそのものに機能を組み込んだり、密な協力体制をとっているから」と説明した。

アップルと日本企業の深い関係

日本の精密技術がiPhone 17のカメラ革新をどう支えているかという質問に対し、クックCEOの答えは明確だった。

「iPhone 17、17 Pro Max、iPhone Airのカメラシステムの心臓部を支えているのが日本の技術。これらの技術なくしては、われわれが提供しているカメラシステムは実現できない」

とくに「センターステージ」機能について言及し、「今年のiPhoneはスマートフォンで最高のカメラ画質だけでなく、センターステージ機能も組み込まれている。フロントカメラの使い勝手が大きく向上することは、現代のスマートフォンユーザーにとって極めて重要だ」と強調。複数の日本製部品が高度に連携して初めて実現している。

「私たちは共同で、これまで不可能だったものを実現した」

日本企業との協業について、クックCEOはいくつかの要素を挙げた。

「日本企業の特徴を挙げるとすると、精密さ、クラフトマンシップ、品質、そして製品に注がれている細かな気遣いだ。これらを私たちはとても大切にしている」

さらに印象的だったのは、「1+1が3になる」という表現だ。

「単に部品を供給してもらうだけではなく、技術について意見を交換し、協力することで、どちらか一方では達成できないことを成し遂げることができる。これが日本のパートナー企業について、私が大きく評価している点だ」



YTCのクリーンルームの様子（写真：アップル提供）

デザインへの共通の価値観についても言及。「アップルはデザインを愛し、日本もデザインを愛しています。そこには自然な交差点がある」。しかし、それ以上に重要なのは「決して満足しない」という共通の特性だという。

「アップルは決して満足することはない。そして実は、日本も決して満足せず、常に次を目指して働いていると思う。これは協力し合う二つの存在が持つ素晴らしい特性だ。なぜなら、共に素晴らしい仕事を成し遂げることができるからだ」

クックCEOの率直な発言は、日本の技術力への揺るぎない信頼の証しのように聞こえた。日本の製造業に受け継がれてきた「決して満足しない」精神を高く評価している企業のひとつがアップルであることは間違いなさそうだ。

（本田 雅一 ： ITジャーナリスト）