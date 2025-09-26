目黒蓮、世界各国のセレブリティとともに『フェンディ 2026年春夏 コレクション』に参加
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」の2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションが現地時間9月24日14時、ミラノショールームにて行われ、日本からはブランドアンバサダーを務める目黒蓮と川口春奈が特別参加した。
■Stray Kidsのバンチャンやハリウッド俳優の顔も
ショーにはさらに、Stray Kidsのバンチャンや、女優のティファニー・タン、俳優のタン・ジェンツなど、各国のブランドアンバサダーが駆け付けた。
そして、ITZYのユナや女優のナオミ・ワッツ、ヒラリー・ダフ、サンダラ・パク、シェイリーン・ウッドリーなど豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、トップモデルのビアンカ・バルティ、歌手のアイタナなど各界の華麗なゲストが、コレクションの発表を祝福した。
■関連リンク
FENDI オンライン公式ストア
https://www.fendi.com/jp-ja/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/