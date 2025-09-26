¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬»Ê²ñ¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¤¬9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤Ø¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥Æ¥ìÅì¡ÖÃË»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤À¤±¤Ë¡Ä
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëËèÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤¬º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¯Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹ñÊ¬¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤ÏÊüÁ÷¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÌäÂêÈ¯³ÐÁ°¡¢¹ñÊ¬¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¸Ä¿Í¤Ç¹ç·×6ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç5ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤â¤·¤¯¤Ï¹ßÈÄ¡£»Ä¤ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÃË»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¤¬µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ëÅçÌÐ¡Ê54¡Ë¤È¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÊ¬¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤é¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢ÀïÎ¬¤ä¶ìÏ«¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÈÖÁÈ¡£½Ð±é¤ò´õË¾¤¹¤ë´ØÀ¾¤Îµ¯¶È²È¤ÏÂ¿¤¯¡¢TVer¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè½µËö¤Ë½ªÎ»¤¬·èÄê¤·¡¢¶É¤¬¹ñÊ¬¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¸å·ÑÈÖÁÈ¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÌäÂê¤Ï6·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤·¡Ö²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÊ¬¤ÏÆ±¶É¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤«¤é¹ßÈÄ¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢TOKIO¤Ï²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¡¢¹ñÊ¬¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À»ï¤¬Àè·î¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤«¤éºÊ¤Î¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÌÜ·âÃÌ¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾²¬¤Ï17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ç¹ñÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤í¤½¤í²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£