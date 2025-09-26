◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦に先発する。

試合前にはＤ・ロバーツ監督（５３）が取材に応じ、「今季の先発陣を見た時、彼は我々にとって“大黒柱”だった。長いイニングが必要な時、支配的な投球が必要な時、常にやってのけてくれた投手だ。だから今日、地区優勝を決める機会に彼にボールを託すのは正しい選択だと思う。昨年も素晴らしいシーズンだったが、今年はさらにもう一段上のレベルに到達した選手の一人」と新エースの山本を絶賛した。

「私が最も感銘を受けているのは彼の揺るぎない自信だ。昨年は自分が十分なのかどうか疑問に思うのも当然だった。だが、それも（昨年６月の）ニューヨークでのヤンキース戦で変化した。今年は本当の自信があり、自分がマウンドに上がった時、自分こそがエースであり、最高の投手だと理解している」と指揮官は絶賛。ポストシーズンでも先発陣の柱となる予定で、「２０１５年にカーショーとグレインキーがいた時は私はここのスタッフではなかったが、プレーオフに入る先発ローテーションとしてはこれまでで最もいい布陣だと思う」とロバーツ監督は自信を浮かべた。

９月の山本は６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦で９回２死まで無安打無得点の快投。惜しくも快挙達成を逃したものの、１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦でも７回１安打１失点１０Ｋ。先発で２試合続けて７回以上を投げて、１安打以下に抑えたのは１９２５年のＤ・バンス以来、球団１００年ぶりの快挙となった。１８日（同１９日）の本拠地・ジャイアンツ戦では日米通じて自己ワーストの６四球を与えながら、５回１／３を１安打無失点７奪三振。連続２ケタ奪三振は３試合で止まったが、１９４奪三振で日本人では７人目となる２００奪三振を視界に捉えている。