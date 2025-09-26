『FENDI』ミラノ2026年春夏コレクション開催 目黒蓮（Snow Man）、川口春奈、Stray Kids・バンチャンら集結
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」が24日（現地時間）、ミラノのショールームでシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）による『2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』を発表した。
【写真】『2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』川口春奈
日本からは、ブランドアンバサダーを務めるSnow Man・目黒蓮と川口春奈が特別に参加。さらに、Stray Kids・バンチャン（Bang Chan）、ティファニー・タン（Tang Yan）、俳優のタン・ジェンツー（Tan Jianci）など、各国のブランドアンバサダーがショーに駆けつけた。
会場には、ITZYのユナ（YUNA）、ナオミ・ワッツ（Naomi Watts）、ヒラリー・ダフ（Hilary Duff）、サンダラ・パク（Sandara Park）、シェイリーン・ウッドリー（Shailene Woodley）など豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、トップモデルのビアンカ・バルティ（Bianca Balti）、歌手のアイタナ（Aitana）など各界の華麗なゲストが、コレクションの発表を祝福した。
そのほか、ミチ（Michi）、よしあき（Yoshiaki）、YAMATO（ヤマト）、なごみ（Nagomi）、Monako（モナコ）、イザベラ・メルセード（Isabela Merced）、ライアン・デスティニー（Ryan Destiny）、マティルダ・デ・アンジェリス（Matilda De Angelis）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、オリー（Olly）、レバンテ（Levante）なども出席した。
【写真】『2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』川口春奈
