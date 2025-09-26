小泉今日子、還暦迎える2026年にホールツアーの開催決定 地元神奈川を皮切りに全国24会場で開催
歌手で俳優の小泉今日子（59）が26日、自身の還暦を迎える2026年に全国ホールツアーの開催を発表した。デビュー40周年となった2022年以来過去4年に渡り、趣向の違うライブツアーを行ってきたが、近年では過去最大規模のホールツアーとなる。
【写真】“一糸まとわぬ”大胆肌見せ姿で魅了した59歳・小泉今日子
今回発表となったツアーのタイトルは「KK60 〜コイズミ記念館〜」。これまでにも「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。
40周年を記念し31年ぶりの開催となった2022年のホールツアーKKPP（KYOKO KOIZUMI POP PARTY）、90年代に発表の楽曲に焦点を当てた2023年のクラブツアーKKCP 90’s（KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90’s）、隠れた名曲を中心にコンセプチュアルに繰り広げられた2024年の KKBC（KYOKO KOIZUMI BALLAD CLASSICS）、そして今年初めて開催したファンミーティング（US SARITE FAN MEETING 〜スナック想い出〜）。直近4年間でコンスタントに展開した音楽活動の、いわば集大成とも言える。
ツアーは地元神奈川県・相模女子大学グリーンホールで幕を開け、60歳を迎える誕生日の2月4日はNHKホール、そしてデビュー記念日の3月21日はフェスティバルホール、さらに5月2日、3日には日本武道館で開催。1982年に「私の16才」でデビューした小泉が、「KK60 〜コイズミ記念館〜」と題し、３ヶ月半にわたり全国24会場を駆けめぐる。
きょう26日午後6時より小泉今日子オフィシャルファンクラブUS SARITEで先行受付がスタート。受付は10月13日まで。
【写真】“一糸まとわぬ”大胆肌見せ姿で魅了した59歳・小泉今日子
今回発表となったツアーのタイトルは「KK60 〜コイズミ記念館〜」。これまでにも「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。
ツアーは地元神奈川県・相模女子大学グリーンホールで幕を開け、60歳を迎える誕生日の2月4日はNHKホール、そしてデビュー記念日の3月21日はフェスティバルホール、さらに5月2日、3日には日本武道館で開催。1982年に「私の16才」でデビューした小泉が、「KK60 〜コイズミ記念館〜」と題し、３ヶ月半にわたり全国24会場を駆けめぐる。
きょう26日午後6時より小泉今日子オフィシャルファンクラブUS SARITEで先行受付がスタート。受付は10月13日まで。