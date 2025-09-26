玉森裕太、癒やしの時間はお風呂上がりのカフェラテ「『一日終わったな』と思える」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、10月1日から放送されるネイチャーラボのプレミアムホームケアプランド『ラボン』の新商品「グリーンヘブンの香り」の新CM・LAVONS「グリーンヘブン」篇に出演する。
【写真】濡れ髪にタオルに包まれ、ナチュラルな魅力を放つ玉森裕太
これまでも彼氏感満載な玉森の姿を届けてきた同CMシリーズだが、今回は「グリーンヘブンの香り」をイメージしたさわやかでナチュラルな姿が映し出される。緑ゆたかなランドリールームに、柔らかな光と音楽に包まれたシャワー後の濡れた髪の玉森が登場。
“グリーンへブン”の香りが持つ「清潔感」「心地よさ」「透明感」を映画のワンシーンのように映し出される玉森の日常に舞い降りた特別な瞬間で表現。さらに、ランドリーにタオルを投げ込みガガッツポーズをするナチュラルで飾らない自然体の姿も見どころとなる。
テーマでもある“グリーン”をイメージしたハウススタジオで行われた撮影では、リラックスした表情で現場に入る玉森。撮影が始まると、シャワー上がりの濡れ髪で見せる柔らかな笑顔が印象的で、まるでブライベートな時間を過ごしているかのような自然な演技で、現場を一気にCMの世界観に引き込む。
玉森が実際に商品を手に取ると「いい匂い〜!!」と一言。さらに「次の寝室はこれに変えよう！」と、お気に入りの様子。香りに包まれている時間そのものを楽しんでいるようで、撮影現場は和やかで温かな雰囲気に包まれていた。
■玉森裕太インタビュー
――CMでは音楽に乗りながら、とても心地よさそうに過ごされていました。玉森さんご自身が、“今、最高にリラックスしてるな”と感じるのはどんな瞬間ですか？香りに限らず、ご自身が実践しているリラックス方法があれば教えてください。
お風呂上がりにカフェラテを飲むのが好きですね。お風呂上がりがいいんです。僕はお風呂上がりに髪やスキンケアも終わらせた後に飲むカフェラテが「一日終わったな」と思える好きな時間です。
――気持ちのいい“Green Heaven”な朝を猫いた今回のCMですが、玉森さんご自身の“朝のルーティン”についても教えていただけますか？
朝はまずベッドメイキングをして、カーテンを開けてから、もう一回ベッドに飛び込んで10〜15分くらいぼーっと過ごすことが多いですね。起きてからまたリラックスして「よし、行こう！」と思えたら行動を始めます。低血圧なんですね、僕（笑）なので朝はあまりすぐに動けなくて、一度日差しを浴びるのがルーティンです。
――玉森さんが“気持ちいい空間”で過ごすために、普段から意識していることや取り入れていることはありますか？
僕の家も観葉植物がいます。部屋の中にも外にもいるんですけど、やっぱり緑があると気持ちいいし…あと心がけているのは、家のコンセントをむき出しにしないようにしています。なんか苦手なんです。生活感というか、あまり僕は得意じゃないので全部隠して生きています。
――CMではグリーンいっぱいの空間が描かれていますが、玉森さんの“癒やしアイテム”はありますか？
カフェラテの次の癒やしアイテム…筋肉痛に効くローラーの棒があるんですけど、それがすごくいいんですよ。お風呂上りもそうだし、何気なく使っているとすごい体が癒やされるし、僕はソファーの後ろの隙間とかにいれて座ってすぐ取り出せるように常に奥にしまっています。
――CMをご覧になる方に“気持ちが晴れるようなメッセージ”をお願いします。
今日もきっといいことあると思うので、一日楽しんで、また明日も頑張りましょう！
