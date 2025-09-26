◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦の試合前に取材に対応。前日２４日（同２５日）に右肩痛などからメジャー復帰し、初のリリーフ登板で１回無安打無失点２奪三振と好投した佐々木朗希投手（２３）について言及した。

「昨日の投球を見て大きな戦力になると思うか」と聞かれると「昨夜も言ったように、開幕時した頃の彼とは別人だ。だから私は自信を持っている。彼は日本で最高の投手の一人」とほほ笑んだ。好投の要因としては「彼が健康であることが大きい。シーズン中に翔平（大谷）がどう乗り越えるか、由伸（山本）がどう乗り越えるかを観察し、学んできたし。ブルペンの役割も物事をシンプルにしたと思う。ラインアップを２回、３回と相手にしなくていい。そうしたことの全てが今この瞬間の成長につながっていると思う」と分析した。

佐々木は前日のＤバックス戦で２点リードの７回から２番手として登板。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１３球のうち７球を投じた直球の平均球速は９９・２マイル（約１５９・６キロ）だった。スプリットと２球種しか投げなかったが、指揮官は「彼は４、５種類の球を投げられる。多くの球種を持っている」とし、「満塁などの場面でも登板するのか」と問われると「現時点で次の登板はイニングの頭からになるが、ポストシーズンに入ったらそれは予測できない」と否定しなかった。

朗希はメジャー復帰から一夜明けたこの日、グラウンドでキャッチボールなどを行った。