ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２９７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 45824.16（-297.12 -0.64%）
ナスダック 22243.63（-254.23 -1.13%）
CME日経平均先物 45380（大証終比：-80 -0.18%）
欧州株式25日終値
英FT100 9213.98（-36.45 -0.39%）
独DAX 23534.83（-131.98 -0.56%）
仏CAC40 7795.42（-32.03 -0.41%）
米国債利回り
2年債 3.653（+0.049）
10年債 4.178（+0.031）
30年債 4.760（+0.009）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.773（+0.025）
英 国 4.757（+0.088）
カナダ 3.223（+0.019）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.81（-0.18 -0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3771.30（+3.20 +0.08%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝108856.38（-4714.59 -4.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1630万2331（-706057 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45824.16（-297.12 -0.64%）
ナスダック 22243.63（-254.23 -1.13%）
CME日経平均先物 45380（大証終比：-80 -0.18%）
欧州株式25日終値
英FT100 9213.98（-36.45 -0.39%）
独DAX 23534.83（-131.98 -0.56%）
仏CAC40 7795.42（-32.03 -0.41%）
米国債利回り
2年債 3.653（+0.049）
10年債 4.178（+0.031）
30年債 4.760（+0.009）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.773（+0.025）
英 国 4.757（+0.088）
カナダ 3.223（+0.019）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.81（-0.18 -0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3771.30（+3.20 +0.08%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝108856.38（-4714.59 -4.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1630万2331（-706057 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ