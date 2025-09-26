◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

地区優勝マジック「1」のドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦する。試合前にドデーブ・ロバーツ監督（53）が囲み取材に応じた。

地区4連覇へマジック「1」で迎え、ロバーツ監督は「我々が今シーズンの目標としていたのは、地区優勝することである。非常にやりがいを感じている」とし「いつも言うように、同じ年は一つもない。総合的に見れば、今はシーズンで最も良い野球をしていると思う。勝敗はそれを必ずしも反映していないが、それが最も重要である。良い日も多く、選手の成長を見られるのは楽しいことである。最も大切なのはチームが一体となることだ」とチーム一丸で勝ちにいく姿勢を見せた。

大一番の試合に先発するのは山本由伸投手。「我々の先発陣を見ると、彼は今シーズンのアンカーである。我々が長いイニングや支配的な投球が必要なとき、いつも任せられる投手である。今日地区優勝を決めるボールを任せるのにふさわしい。昨年も素晴らしい年だったが、今年はさらにレベルアップしている」と、ここまでの投球を評価した。

また、昨日メジャーで初救援した佐々木朗希投手については「健康である。今シーズンの大半をベンチで過ごし、翔平や由伸のマウンドでの立ち振る舞いを見て学んだこともあったと思う。次回登板はイニングの最初から投げることもできるし、その次はイニング途中から投げることも可能である。リリーフとして役割は明確で打者に3回も回す必要はない。これが成長につながっている」とコメントした。

この日の試合で大谷翔平投手は「1番・DH」、山本が先発する。