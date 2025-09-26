グラミー賞10回受賞“ビリー・アイリッシュの兄”が婚約、出会いはマッチングアプリ

フィニアス（28歳）が、長年の恋人クラウディア・スレフスキー（29歳）と婚約した。妹ビリー・アイリッシュとのコラボでも知られる歌手のフィニアスが、7年交際を続けてきたクラウディアと婚約したことをインスタグラムで発表した。



9月24日、2人はロマンティックな夕日の中でプロポーズを交わした様子を収めた写真を投稿。「永遠に 9.22」とキャプションを添えている。



投稿にはそのほか、山頂でキスを交わす姿や、ヘリコプターからの景色、輝く婚約指輪を披露する写真なども並び、コメント欄にはセレブの友人を含む多くの祝福メッセージが寄せられている。



グラミー賞を10回受賞しているフィニアスは、2018年にマッチングアプリを通じてクラウディアと出会い、すぐに意気投合。その翌年には、出会ってわずか数時間後に「クラウディア」という楽曲を書き上げたことを明かしている。



さらに2019年には、2人で家を購入し、ピーチズという名前の保護犬のピットブルを迎え入れていた。