「スター・トレック」シリーズのカーク船長役、病院に緊急搬送

「スター・トレック」シリーズのカーク船長役などで知られるウィリアム・シャトナーが、病院に緊急搬送された。



現地時間9月24日午後遅く、米カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で血糖値に異常が見られたことから、救急通報が行われた。



米ゴシップサイト・TMZの報道によると、ロサンゼルス市消防局の救急車が自宅に駆けつけた後、精密検査のため病院へ搬送されたという。関係者によると、94歳のウィリアムは現在「元気」で「快適に休養中」とのこと。



高齢ながらも活動的な生活を続けているウィリアムは、カーク船長役に関連したプロジェクトに取り組むほか、公の場にも頻繁に姿を見せている。