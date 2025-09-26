NY株式25日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均　　　45982.27（-139.01　-0.30%）
ナスダック　　　22381.35（-116.51　-0.52%）
CME日経平均先物　45430（大証終比：-30　-0.07%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9213.98（-36.45　-0.39%）
独DAX　 23534.83（-131.98　-0.56%）
仏CAC40　 7795.42（-32.03　-0.41%）

米国債利回り
2年債　 　3.649（+0.045）
10年債　 　4.172（+0.025）
30年債　 　4.762（+0.011）
期待インフレ率　 　2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.773（+0.025）
英　国　　4.757（+0.088）
カナダ　　3.221（+0.017）
豪　州　　4.347（+0.059）
日　本　　1.641（+0.002）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.68（-0.31　-0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3763.90（-4.20　-0.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110955.56（-2615.41　-2.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1662万1143（-391788　-2.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ