ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１３９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 45982.27（-139.01 -0.30%）
ナスダック 22381.35（-116.51 -0.52%）
CME日経平均先物 45430（大証終比：-30 -0.07%）
欧州株式25日終値
英FT100 9213.98（-36.45 -0.39%）
独DAX 23534.83（-131.98 -0.56%）
仏CAC40 7795.42（-32.03 -0.41%）
米国債利回り
2年債 3.649（+0.045）
10年債 4.172（+0.025）
30年債 4.762（+0.011）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.773（+0.025）
英 国 4.757（+0.088）
カナダ 3.221（+0.017）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.68（-0.31 -0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3763.90（-4.20 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110955.56（-2615.41 -2.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1662万1143（-391788 -2.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
