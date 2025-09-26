きょうの為替市場はドル高が強まっており、ユーロドルも売りに押され、１．１６６５ドル付近まで下落。２１日線を下放れる展開が見られているが、目先は１．１５ドル台後半に来ている１００日線が下値メドとして意識されそうだ。一方、ユーロ円は１７４円台で上下動。ドル円は上値追いが強まっているものの、ユーロの下げがユーロ円を圧迫。ただ、年初来高値を更新し続けており、力強さに変化はない。



ＥＣＢの利下げサイクルはすでに終了との見方が市場では広がっているが、エコノミストも同様の見解を示している。インフレは概ね抑制されており、ＥＣＢは直近２回の理事会で政策金利を据え置いた。同エコノミストによると、ＥＣＢが示した見通しは中期的に物価安定の使命が維持されると見ていることを示唆しているという。



このため、ＥＣＢは年内および来年を通じて中銀預金金利を２．００％に据え置く見込みだと述べている。ただし、０．２５％ポイントの追加利下げの可能性を完全には否定できないとも付け加えた。



EUR/USD 1.1667 EUR/JPY 174.79 EUR/GBP 0.8746



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

