聞くなら交際前に。交際後、彼氏にしない方がいい「質問」とは
好きな男性ができると、色々聞きたいことが出てくるもので、どうしても質問が多くなってしまうもの。
でも、交際前に聞いてOKでも、交際が始まってからは聞かない方がいいこともあるのです。
そこで今回は、交際後に彼氏にしない方がいい「質問」を紹介します。
元カノや過去の恋愛についての質問
「どんな女性と付き合ってきたのか？」「過去の恋愛における失敗は？」「別れた理由は？」など元カノや過去の恋愛について根掘り葉掘り聞きたいのであれば、交際前の段階で済ませておきましょう。
また、男性の方からあなたの過去の恋愛について質問してくることがないなら、自分から元カレや過去の恋愛について話す必要もないのです。
結婚願望や将来についての質問
結婚願望や将来についての質問も、できれば交際前の段階でしておいた方がいいでしょう。
というのも、そこを共有せずに交際することになっても、考えが一致していなかったら破局の大きな原因となってしまうからです。
また、交際後に結婚願望や将来について質問されると、男性はプレッシャーを感じると同時に「結婚を迫られているのかも」と不安になってしまうこともあります。
「好き？」と気持ちを確かめる質問
交際後に「私のこと好き？」と男性の気持ちを確かめる質問はしない方が良いでしょう。
なぜなら、ほとんどの男性は「好きじゃなきゃとっくに別れている」としか思わないもの。
それに、自分の愛情を疑われている印象を受けて、「何か不満があるのかな？」と考えさせてしまうことになりかねません。
いずれも女性としては男性の本心や本音を確かめたくなるポイントですが、質問するなら交際前の段階にしておきましょうね。
