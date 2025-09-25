うまくいかなくなる可能性大。相性の合わないカップルに見られる「特徴」
好き同士だからと交際したとしても、うまくいかなくなるケースもあるでしょう。
それってどうしてなのでしょうか？
そこで今回は、相性の合わないカップルに見られる「特徴」を紹介します。
価値観や考え方が一致しない
交際してみて初めて価値観や考え方が一致しないことに気づくカップルはうまくいかなくなる可能性が高いでしょう。
特に金銭感覚や生活観の違いを克服できないと、関係は一気に破綻してしまうもの。
会話が噛み合わない
交際してみると深い話をするようになって、交際前は会話が弾んでいたとしても、急に会話が噛み合わないと感じるカップルもいるようです。
そういうカップルもうまくいかなくなる可能性が高いと言えます。
きっと「好き嫌いがあまり似ていない」「ジェネレーションギャップがある」「教養レベルに大きく差がある」「笑いのツボが違う」などは、会話が噛み合わなくなる大きな要因です。
今回紹介した内容を踏まえて、ぜひ交際前の段階で男性との相性をきちんと確かめておくようにしてみてくださいね。
