一気に気持ちが冷めた…。気になる男性に「言わない方がいいこと」
なにげなく口にした一言が気になる男性との関係に終止符を打つことも。
そこで今回は、気になる男性に「言わない方がいいこと」を紹介します。
「やっぱり…」
「やっぱり…」という言葉は、元から想定していたという意味。
「やっぱり素敵」「やっぱり優しい」などポジティブな言い回しで使うのはOKですが、逆にネガティブな言い回しでは絶対に使ってはいけません。
なぜなら、「当然できないと思っていた」と言っているのと同じで、男性のプライドを傷つける結果にしかなりません。
「どっちでもいいよ」
男性から質問されたときに「どっちでもいいよ」と答えるのはやめましょう。
もし「あなたに合わせる」という意味合いで使っているなら、ストレートに「あなたに合わせる」と伝えましょう。
「頼りがいがない」
男性は女性の前でカッコよくいたいものなので、当然のことながら「頼りがいがない」と言われるとプライドが大きく傷つけられます。
男性目線では、女性からまるで「価値のない人」と言われているように感じてしまう一言で、「やってもマイナスになるだけ」と男性は親切や思いやりを見せてくれなくなってしまうでしょう。
気になる男性との関係性を良くしていきたいなら、ぜひ今回紹介したセリフを口にしないように注意してくださいね。
