本命じゃない証拠かも？男性が本気の女性には見せない「態度」
「彼の気持ちがイマイチ見えない…」と不安になることってあるはず。実は男性は本気で好きになった相手には態度がガラッと変わりますが、逆に本命ではない女性に対してはわかりやすい“手抜き行動”を取りがち。そこで今回は、本命じゃない女性にだけ見せる微妙な「態度」を紹介します。
連絡は必要最低限レベル
本気の相手なら「会いたい」「話したい」と思うので、用事がなくても連絡を取りたがるのが男性心理。逆に「連絡が業務連絡みたい」「返信がいつも遅い」なら、本命の可能性は低め。LINEの頻度や温度感は気持ちを映す鏡です。
予定を女性の都合に合わせようとしない
本命女性には、自分の予定をリスケしてでも会おうとする男性が多いもの。でも「空いてたら行くよ」「その日はムリだからまたね」と、こちらに歩み寄る姿勢がないのは脈なしサイン。優先順位の低さがそのまま態度に出ています。
深い話や将来の話題を避ける
本気の相手とは「もっと知りたい」「長く関わりたい」と思うため、自然と家族や将来のことを話題に出すようになります。一方で、雑談や軽い話ばかりで踏み込んだ話を避けるのは「これ以上深い関係になる気はない」という意思表示かもしれません。
男性の気持ちは言葉より態度に出やすいもの。気になる男性に今回挙げた内容が当てはまるなら、無理に追いかけるより、自分を大切にしてくれる人を見極めた方が幸せに近づけるはずですよ。
🌼あなた一途ってこと。100％信じて間違いなしの「男性の本命行動」