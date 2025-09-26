◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前４時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発は山本由伸投手（２７）。ドジャースは地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけており、勝てば４連覇が決まる。大谷は残り４試合で３本差となった逆転本塁打王へ本塁打量産が期待され、３登板連続１安打投球と好調の山本はレギュラーシーズン今季最終登板で１２勝目を狙う。

マジック対象のパドレスがこの日は試合がないため、勝てばこの日優勝が決まり、負ければあす２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ３連戦に持ち越される一戦。前日２４日（同２５日）には、大谷と本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）が５６、５７号と２本塁打を放ち、ここまで５３発の大谷とは３本差になった。ともに残りは４試合。２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる３年連続本塁打王へ、大谷は厳しい立場になったが、４試合ぶりのアーチでまずは昨季樹立した自己最多５４本塁打に並びたいところだ。

対戦するダイヤモンドバックスの先発は、当初４年連続２ケタ勝利のザック・ゲーレン投手（３０）と発表されていたが、ブルペンデーとなって、本来は救援のジャレン・ビークス投手（３２）。今季６０試合に登板して、５勝２敗、１４ホールド、防御率３・６７をマークしている左腕だ。大谷は過去１１打数４安打の打率３割６分４厘で、ビークスがレイズに所属していた２２年にはカットボールを捉えて本塁打を放ったこともある。エース右腕のゲーレンは２６日（同２７日）の敵地・パドレス戦に回った。

先発する山本は、６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦から、白星こそついていないが、９回途中、７回６回途中と３登板連続で１安打投球。３０日（同１０月１日）からの２戦先勝のワイルドカードシリーズでの先発も有力視されているだけに、１２勝目をつかんで弾みをつけたいマウンドとなる。前日２４日（同２５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でリリーフデビューした佐々木朗希投手（２３）はこの日の登板はない見込みだ。

この試合を含めて今季のレギュラーシーズンは残り４試合。この試合を終えると、あす２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ３連戦を残すのみだ。大谷は前日２４日（同２５日）終了時点でチーム１５８試合中、チーム最多１５５試合に出場。５３本塁打（リーグ２位）、９９打点（同５位）、打率２割８分１厘（同１１位）、１９盗塁（同１９位タイ）、１４３得点（同１位）、出塁率・３９２（同２位）、長打率・６１７（同１位）、ＯＰＳ１・００９（同１位）。山本はチーム最多２９試合に先発し、１１勝（同１３位タイ）８敗、防御率２・５８（同３位）、１９４奪三振（同９位）、被打率１割８分３厘（同１位）、ＷＨＩＰ０・９９（同３位）をマークしている。