日経225先物：26日2時＝110円安、4万5350円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の4万5350円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては404.93円安。出来高は7783枚となっている。
TOPIX先物期近は3159ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45350 -110 7783
日経225mini 45350 -105 176722
TOPIX先物 3159 +2.5 11881
JPX日経400先物 28385 +0 491
グロース指数先物 753 -2 657
東証REIT指数先物 売買不成立
