NY株式25日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　46049.94（-71.34　-0.15%）
ナスダック　　　22437.88（-59.98　-0.27%）
CME日経平均先物　45470（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式25日GMT16:07
英FT100　 9213.98（-36.45　-0.39%）
独DAX　 23534.83（-131.98　-0.56%）
仏CAC40　 7795.42（-32.03　-0.41%）

米国債利回り
2年債　 　3.651（+0.047）
10年債　 　4.185（+0.039）
30年債　 　4.774（+0.024）
期待インフレ率　 　2.387（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.773（+0.025）
英　国　　4.757（+0.088）
カナダ　　3.226（+0.022）
豪　州　　4.347（+0.059）
日　本　　1.641（+0.002）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.81（-0.18　-0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3765.40（-2.70　-0.07%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111643.38（-1927.59　-1.70%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1671万8596（-288657　-1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ