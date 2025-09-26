ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 46049.94（-71.34 -0.15%）
ナスダック 22437.88（-59.98 -0.27%）
CME日経平均先物 45470（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式25日GMT16:07
英FT100 9213.98（-36.45 -0.39%）
独DAX 23534.83（-131.98 -0.56%）
仏CAC40 7795.42（-32.03 -0.41%）
米国債利回り
2年債 3.651（+0.047）
10年債 4.185（+0.039）
30年債 4.774（+0.024）
期待インフレ率 2.387（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.773（+0.025）
英 国 4.757（+0.088）
カナダ 3.226（+0.022）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.81（-0.18 -0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3765.40（-2.70 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111643.38（-1927.59 -1.70%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1671万8596（-288657 -1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
