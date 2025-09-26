ポンドは独歩安 英財政懸念が上値抑える＝ＮＹ為替 ポンドは独歩安 英財政懸念が上値抑える＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは１．３３ドル台半ばまで下落しており、２１日線を下放れる展開が見られている。一方、ドル円の上昇にもかかわらず、ポンド円は上値の重い展開が見られ、２００円台を維持できていない。ポンドは対ユーロでも下落しており独歩安の展開。



今週の英国債入札は需要が低迷し、英国債利回りが上昇していた。それでもポンドは下落。脆弱な英財政状況への懸念が背景にありそうだ。英１０年債利回りは３週間ぶり高水準である４．７５％まで上昇。



エコノミストは「英財政状況の持続可能性への懸念とインフレの高止まりにより、投資家は英国債保有に対してより高いリターンを求めている。このため、ポンドは英中銀の据え置き見通しや利回り上昇の恩恵を受けていない」と指摘している。



GBP/USD 1.3350 GBP/JPY 199.94 EUR/GBP 0.8747



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

