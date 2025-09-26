◇ナ・リーグ ドジャース5−4ダイヤモンドバックス（2025年9月24日 フェニックス）

炎の13球で王手だ！！右肩痛から復帰したドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、ダイヤモンドバックス戦で3―1の7回からメジャー初救援し、2三振を奪う3者凡退と完璧に封じた。最速は99・8マイル（約160・6キロ）。チームは延長11回の死闘を制し、2位パドレスが敗れたため、地区優勝マジックは2つ減って「1」に。ワールドシリーズ連覇へ、令和の怪物が最強の切り札となる。

佐々木にとって138日ぶりのメジャーのマウンドは、想像とは違った形だった。5回から上着を脱いでアップを始め、7回にブルペン投球を開始。ところが、味方の攻撃は1死一塁から大谷が初球を叩いて一ゴロ併殺打に。わずか9球で攻撃が終了し、急いでマウンドに向かった。

「思ったよりも急だったので緊張している余裕もなかった」

先頭のマキャンはスプリットで三ゴロに仕留め、続くタワは99・1マイル（約159・5キロ）直球で見逃し三振。3人目バルガスの初球にこの日最速99・8マイルを投げ、フルカウントから99・5マイル（約160・1キロ）で空振り三振。直球とスプリットの2球種でねじ伏せた圧巻の13球だった。

「早めには準備して、そのまま肩をつくってすぐ行ったので、切り替え自体は凄くうまくいった」。大谷らに拍手で迎えられ、デーブ・ロバーツ監督と力強く握手を交わし「大事な場面だった。抑えられて良かったし、うれしかった」。2点リードを守り日米通じ初ホールドをマーク。その後、救援陣が同点に追い付かれるも延長11回の死闘を制し、マジック1でいよいよ地区4連覇に王手だ。

右肩のインピンジメント症候群で5月13日に負傷者リスト（IL）入り。原因の一つがスライダーだった。曲がりに改良を加えようと投げ方を模索したが、本来の投げ方を見失い「（体を）うまく使えず、健康面にも影響し、それが球速にも影響したのかなと思う」という。まず右肩の治療に専念し、回復後に下半身の使い方を見直し、スライダーも元の投げ方に戻した。苦しむブルペンの救世主として、今季限りの配置転換の提案を受け入れ、日本でも経験のない救援でマイナー2試合に投げた。この日7球投げた直球の平均球速は復帰前の96マイル（約154・5キロ）から、99・2マイル（約159・6キロ）に大幅上昇。フルスロットルで投げ込める1イニングの登板で、本来の投球が復活した。

ロバーツ監督も「まるで別人。チームに大きな勢いを与えてくれた」と絶賛した。地区4連覇が懸かる25日（日本時間26日）は登板がなく、26日（同27日）の敵地マリナーズ戦で最長2イニングで登板可能であると明かした。

「リハビリ期間にたくさんのコーチに支えてもらったので、感謝したい」と佐々木。ワールドシリーズ連覇への切り札となるか。頼もしい右腕が帰ってきた。 （柳原 直之）

【朗希に聞く】

――救援で好投。秘訣（ひけつ）は？

「試合にいくまでの準備が短いのでそこは工夫がいる。先発とはそこが一番違う」

――球速が戻った理由は？

「まず肩の状態が万全だった。フォームをしっかり修正し、今の体で球速が出せる体の使い方、フォームを見つけることができた」

――ポストシーズンへの自信は？

「マイナーで2回、今日メジャーで実際投げて良い結果が出ているので、凄くポジティブに捉えていける」

――フォームの修正ポイントは？

「肩の健康状態が良くなってから、肩の動きが良くなって、最後は下半身の動きを重点的にやった」

――今後の連投、中1日の登板について。

「コンディション的にはいけると思う。ただ間隔を空けていく時と詰まってる時で、パフォーマンスも変わってくると思う。その変化が出た時にどう対応できるかが大事」

――4カ月間で体が強くなったか？

「強くなった感じよりも、以前のように痛みなく自分のやりたい動きが少しずつできるようになった」

――救援陣が苦しむ状況でどういう役割を担っていきたいか？

「今日はスプリットがちょっと良くなかった。大事になるので修正しながら、ストレートは今日みたいにどんどん勝負できたら」

【カーショー6年ぶり救援「何でもやる」】

同点の9回に5番手で投げたカーショーも3者凡退に抑えて貫禄を示した。6年ぶり4度目の救援登板で勝利につなげ「大事な場面でチームの助けになれて良かった」。今季最終戦の28日（日本時間29日）マリナーズ戦で先発を予定するが、チーム事情からプレーオフではリリーフ登板の可能性がある。今季限りでの引退を表明している37歳は「先発投手は6人もいる。役に立てるなら、求められることは何でもやるつもり」と心意気を示した。