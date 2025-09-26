◇ナ・リーグ ドジャース5−4ダイヤモンドバックス（2025年9月24日 フェニックス）

大谷が初回、ブーイングを浴びせる敵地ファンの度肝をいきなり抜いた。右腕R・ネルソンの内角直球を捉え、打球は中堅フェンスを直撃。計測システム・スタットキャストによると30球場中28球場で本塁打という飛距離420フィート（約128メートル）の当たりは三塁打となり、続くベッツの犠飛で先制ホームを踏んだ。

今季自己最長を更新中の連続試合出塁を28に伸ばし、143得点は1930年のベーブ・ハーマンに95年ぶりに並ぶ球団歴代3位タイとした。上2人は球団記録148得点の1890年ハブ・コリンズら、19世紀の近代野球以前の記録だけだ。

この日、フィリーズ・シュワバーが55、56号を放ち3本差となり、3年連続本塁打王にこそ黄色信号となった。それでも残り4試合、個人の勲章を追うチャンスはある。

マジック1で地区4連覇に王手をかけ、25日（日本時間26日午前4時40分開始）のダイヤモンドバックス戦は山本が先発する。移籍2年目にして初の優勝投手になる可能性も。パドレスは試合がなく、優勝には勝利だけが条件。「決めたい。明日は山本が先発。良い試合をする準備はできている」とロバーツ監督。延長11回に決勝中前適時打のエドマンも「明日で決めて、シアトルへのフライトを最高の気分で迎えたい」と今季最終カードを待たずしての栄冠へ闘志を燃やしていた。 （杉浦大介通信員）