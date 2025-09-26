¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö½¨°ï¤Ê¤Î¤ÏÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º9¡Ý2¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬01Ç¯°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Åö»þ¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢MVP¤È¿·¿Í²¦¤òÆ±»þ³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¸½²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½ªÈ×¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤¬¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤òµó¤²¡ÖµÏ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¨°ï¤Ê¤Î¤ÏÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡£¸½Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡8·î½é½Ü¡¢¼«¿È¤Î±Êµ×·çÈÖ¤Î¼°Åµ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖSeize¡¡the¡¡Moment¡Ê±É¸÷¤Î½Ö´Ö¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢°ÊÍè¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¸÷±É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¢ã¥í¡¼¥ê¡¼¡¡Êá¼ê½é¤Î60¹æ¢ä
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Ç¡¢¼çË¤¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Êá¼ê½é¤Î60¹æ¤ËÃ£¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë59¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î60¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£60È¯¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Î62ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿22Ç¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾å7¿ÍÌÜ¡£º£µ¨¤ÏÊá¼ê¡¢Î¾ÂÇ¤Á¡¢µåÃÄ¤ÎËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¤¤¤º¤ì¤â¹¹¿·¤·Â³¤±¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¡¢Ä®¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£