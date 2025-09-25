【ドラゴンクエストI＆II】 10月30日 発売予定（Steam版のみ10月31日） 価格： 通常版 7,678円 勇者ロトの子孫セット（パッケージ版のみ） 11,980円 キャラクターコンプリートセット（パッケージ版のみ） 14,980円 CEROレーティング：B（12才以上対象）

スクウェア・エニックスは配信番組「狩野英孝のクリティカノヒット 東京ゲームショウ2025特別編」において、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam/Microsoft Store on Windows向けRPGHD-2D版「ドラゴンクエスト I＆II」の冒頭シーンを初公開した。

リメイク元の「ドラゴンクエスト」にてゲームの開始位置はラダトーム城の中だったが、今作において主人公は夢の中で聞こえた何者かの声に応えてラダトーム城に向かうことになる。道中ではローラ姫の側近らがモンスターに囲まれているところに出くわし、窮地を救った彼らに連れられて城に向かい、王様からロトについての話を聞くなど物語の導入部分は大きく変更が加えられている。

