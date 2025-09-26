【今日の献立】2025年9月26日(金)「鮭とズッキーニのみそマヨ和え」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭とズッキーニのみそマヨ和え」 「ヒジキの煮物の白和え」 「シジミ汁」 の全3品。
鮭や豆腐、シジミを使ったヘルシーな献立です。
【主菜】鮭とズッキーニのみそマヨ和え
柔らかく火を通した鮭をみそとマヨネーズで和えた、ボリューム感のあるメイン料理。
調理時間：20分
カロリー：435Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
片栗粉 適量 ズッキーニ 1/2本 サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
＜みそマヨダレ＞
みそ 小さじ1
マヨネーズ 大さじ1.5
練り白ゴマ 小さじ1
＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。ボウルで＜みそマヨダレ＞の材料を混ぜ合わせておく。
ここで火を通さなくてOKです。
2. 残ったサラダ油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞を加えて弱火にし、フライパンに蓋をして火を通す。
3. 蓋を外して中火にし、返しながら煮からめ、＜みそダレ＞のボウルに移して和え、器に盛る。
【副菜】ヒジキの煮物の白和え
残りもののヒジキの煮物を使った手軽な白和え。
調理時間：10分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜和え衣＞
木綿豆腐 1/3丁
練り白ゴマ 小さじ1
塩 適量
【スープ・汁】シジミ汁
控えめのみそで味をつけた、サッパリとしたシジミ汁。
調理時間：10分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜合わせだし＞
昆布 3g
酒 大さじ2
水 400ml
みそ 小さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
2. 味をみて薄ければ分量外の塩で味を調え、器に注ぎ、ネギをのせる。
