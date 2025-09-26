プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭とズッキーニのみそマヨ和え」 「ヒジキの煮物の白和え」 「シジミ汁」 の全3品。
鮭や豆腐、シジミを使ったヘルシーな献立です。

【主菜】鮭とズッキーニのみそマヨ和え
柔らかく火を通した鮭をみそとマヨネーズで和えた、ボリューム感のあるメイン料理。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：435Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

生鮭  (切り身)2~3切れ
  塩  少々
  片栗粉  適量 ズッキーニ  1/2本 サラダ油  大さじ1.5
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1/2
＜みそマヨダレ＞
  みそ  小さじ1
  マヨネーズ  大さじ1.5
  練り白ゴマ  小さじ1

【下準備】

生鮭はひとくち大に切り、塩を振って10分置く。キッチンペーパーで水気を拭き取り、片栗粉をまぶす。ズッキーニは厚さ1cmの輪切りにし、大きければ半月切りにする。

©Eレシピ


＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。ボウルで＜みそマヨダレ＞の材料を混ぜ合わせておく。

【作り方】



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、生鮭とズッキーニを並べ入れて両面に焼き色をつける。

©Eレシピ


ここで火を通さなくてOKです。
2. 残ったサラダ油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞を加えて弱火にし、フライパンに蓋をして火を通す。

©Eレシピ


3. 蓋を外して中火にし、返しながら煮からめ、＜みそダレ＞のボウルに移して和え、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ヒジキの煮物の白和え
残りもののヒジキの煮物を使った手軽な白和え。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ヒジキの煮物  (市販品)50g
＜和え衣＞
  木綿豆腐  1/3丁
  練り白ゴマ  小さじ1
  塩  適量

【下準備】

木綿豆腐はキッチンペーパーで包んで水気をきる。

【作り方】



【作り方】

1. 木綿豆腐は網に通してこし、他の＜和え衣＞の材料を加えて混ぜ合わせ、ヒジキの煮物と和えて器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】シジミ汁
控えめのみそで味をつけた、サッパリとしたシジミ汁。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

シジミ  (砂出し)150g
＜合わせだし＞
  昆布  3g
  酒  大さじ2
  水  400ml
みそ  小さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

シジミはたっぷりの水に入れ、殻と殻をこするように洗い、ザルに上げる。

【作り方】



【作り方】

1. 鍋にシジミと＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったらアクを取り、みそを溶き入れる。

©Eレシピ


2. 味をみて薄ければ分量外の塩で味を調え、器に注ぎ、ネギをのせる。

©Eレシピ