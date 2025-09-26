韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ユメキが惜しくも脱落となった。

【映像】無念の脱落…悲しみの表情を浮かべるユメキ

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加した。

これまで有名振付師・ダンサーとして活動し、多数の人気K-POPアーティストの振付を手がけてきたユメキ。アイドルの夢を追いかけて『BOYS II PLANET』に参加し、ステージで類まれなダンススキルやリーダーシップを発揮してきたが、デビューメンバー入りとなる上位8位には届かなかった。

番組の冒頭では、ユメキがデビューに懸ける思いをコメント。「僕にとってステージは、僕が一番自分を表現できる場所だと思います。ダンサーとして活動しながら、ずっとこういう思いがありました。僕もいつか自分のステージを作りたい。自分が主人公になりたい。そうした思いから、この夢を諦められませんでした」と、切実な思いを明かしていた。

視聴者からは「ユメキ辛い泣」「よく頑張った」「涙が止まらない」「ユメキごめんね」「感動をありがとう！」「ユメキ大好きだよ！」「ずっと応援してる」など、ユメキの健闘を称えるコメントが相次いだ。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）