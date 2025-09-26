TVアニメ『永久のユウグレ』の第1話「星の海に魂の帆をかけた女」のWEB版予告がMBS animation 公式チャンネルにて公開された。

参考：『永久のユウグレ』新キャストに鶴岡聡×子安武人×仲野裕×伊瀬茉莉也 キャラビジュアルも

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

第1話「星の海に魂の帆をかけた女」のWEB版予告の公開にあわせて、同チャンネルでは第0話「朝をこころに、一、二と数えよ」本編が、10月2日23時59分までの期間限定で無料公開されている。

さらに、本作の公式X（旧Twitter）にて、場面カットを使用して第0話本編を漫画形式にまとめたフィルムコミックが公開された。

また、Hana Hopeが歌い、第0話本編終盤にて流れた楽曲「星紡ぎ」が、本作品のダブルエンディングテーマとなることが決定した。（文＝リアルサウンド編集部）