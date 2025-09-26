本当に全部110円なのッ！？【セリア】即カゴ入れたい♡「おしゃれポーチ」

小物を持ち歩く際に、あると何かと便利なポーチ。おしゃれで使いやすいのに「本当に110円でいいの？」と言ってしまいそうなポーチが【セリア】では充実のラインナップ。そのなかから今回は、大人も使いやすいデザインを厳選しました。好みのポーチを見つけたら、ぜひ店舗でチェックしてみて。

高級感のあるレザー調ポーチ

【セリア】「合皮フラットポーチ 地図柄」\110（税込）

レザー調で高級感のある地図柄ポーチも、プチプラでゲットできるとは驚き。地図が描かれている表は白ベースですが、裏は無地のオリーブグリーンというシックなデザインも魅力的。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ペンが横に余裕で入るので、ペンケースとして使うのもあり」とのこと。文房具や小物を持ち歩くのに重宝しそうです。

シンプル派必見のポーチ

【セリア】「マチ付きポーチ カジュアルシック」\110（税込）

こちらはナイロン素材にレザー調素材のタグが高見えし、性別を問わず使いやすそう。レポーターとも*さんによると「サイズは約11cm × 17cmでマチが2.5cm」なので、メイク道具やスキンケアグッズの持ち運びなどにぴったり。

持っているだけで気分が上がりそうな北欧風デザイン

【セリア】「バニティポーチ 北欧フラワー」\110（税込）

北欧風デザインのフラワーモチーフが全面に施されたバニティポーチは、見ているだけで気分が上がりそう。ガバっと開くので、コスメやアメニティ類もかわいく収納。ハンドル付きなのでバッグから取り出しやすく、このままおしゃれに持ち歩けそうです。

ゴールドファスナーがアクセントのレザー調ポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

落ち着いたアイスブルーカラーのレザー調素材と、ゴールドのファスナーのがシックで高級感あるポーチ。レポーターとも*さんによると「サイズは約8cm × 12cmでマチが3cm」とのことで、一見コンパクトながらマチがあるので見た目以上に入りそうです。バッグの中で迷子になりがちな小物を整理するのにぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S