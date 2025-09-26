TBS NEWS DIG Powered by JNN

今年1月、岐阜県の山中で30代の女性の遺体が見つかった事件。警察がこの女性の死亡に関与した疑いで、別の嘱託殺人などの罪で起訴された男女を捜査していることがわかりました。