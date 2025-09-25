【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

コーエーテクモゲームスは、イベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にて11月16日に発売予定のNintendo Switch2用アクション「ゼルダ無双 封印戦記」のプレイアブルを出展している。

本作は任天堂のアクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去の時代が舞台。ハイラル王国の英雄たちと共に「ハイラル王国」建国の時に起きたとされる封印戦争に無双アクションで立ち向かうことになる。

ゼルダは太古のハイラルへと遡る

本作ではゼルダが時を遡って封印戦争の時代に到達しており、そこでゾナウ族のラウルやミネルといった封印戦争時代の人物たちと出会い仲間になる。

今回の試遊ではゼルダ、ラウル、ミネルが道中で訪れる「フィローネ地底」のステージを体験することができた。

ゼルダ

ラウル

ミネル

「無双」に「ティアキン」のゾナウギアが登場

【『ゼルダ無双 封印戦記』ショートトレーラー2025.09.12】

今回の試遊ではゼルダ、ラウル、ミネルを操作することができた。ゼルダは軽快なアクションを得意としており、ラウルは一撃一撃が重みのある攻撃が特徴、ミネルは自身で攻撃するというよりはギアの力を使って力強く戦うスタイルを得意としている。

ゼルダはラウルやミネルとともに冒険をしていく

それぞれの特徴を活かしながら、大量に出てくる敵たちをばっさばっさとなぎ倒していく無双ならではのアクションは爽快感がある。中には遺跡を守るゴーレムたちと戦うこともあり、このような強い敵との戦いも体験できた。

硬そうな敵なら敵のシールドを破壊できるラウル、ギアでなぎ倒したいならミネルといった感じで、プレーヤーは戦況に応じて適性のあるキャラクターに切り替えることができる。状況を把握し、戦い方をその場その場で考える“無双らしさ”をしっかり楽しめると感じた。

今回ゼルダたちはゾナウギアを使って戦うこともできる。ゾナウギアは「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」で登場したゾナウ族が使う特殊なアイテムだ。ゾナウギアの中には一定時間火を噴く火龍の頭などがあり、本作においてはそれらの攻撃で複数の敵を一網打尽できる。ゾナウギアを使った戦い方は「ティアキン」の世界観を感じられる要素となっていた。

ゾナウギアを使った戦闘は「ティアキン」らしさを強く感じる

ゾナウギアのほかにも本作から「シンクストライク」という仲間と手を取り合って繰り出す強力な合体技も登場する。このシンクストライクはキャラクターの組み合わせによってアクションが変わるという。

シンクストライクで仲間との合体技も使える

Switch2の機能を使ってみんなで楽しく共闘できる

また、本作はNintendo Switch2で発売されるということもあり、おすそわけ機能や画面分割機能が搭載されている。おすそわけ機能は初代Switchにもおすそわけをすることが可能で、Switch2同士であればオンラインでもおすそわけができる。

画面分割では上下に画面を分割して1台のNintendo Switch2で共闘することも可能となっている。

本作はおすそわけ機能や画面分割も可能だ

今回の体験では短いながらも無双の中で「ティアキン」で登場したゾナウギアが使えたりと新たな要素が加わっており、また新たな「ゼルダ無双」を楽しめる新作だと感じた。「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が好きな方も「ゼルダ無双」が好きな方もぜひともTGS会場に足を運んでみてほしい。

