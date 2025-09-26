【ヘキサギア ヴェローチェ改 【レヴァンテ】】 9月26日 発売 価格：14,080円

コトブキヤは、プラモデル「ヘキサギア ヴェローチェ改 【レヴァンテ】」を9月26日に発売する。価格は14,080円。

本商品は、ヒューマノイド、ビークル、インターセプターの三つの形態への変形が魅力の迎撃用ヘキサギア「ヴェローチェ」に、「空中でのヒューマノイドモードによる格闘戦」を企図したカスタムパーツを纏ったスペシャル機体「ヘキサギア ヴェローチェ改 【レヴァンテ】」をプラモデルで表現したもの。

メインとなる人型形態から、陸上での高速移動に適したビークルモード、上空からの脅威に対する迎撃のためのインターセプターモードへのシステムコンバートが可能で、新規武装パーツとなる「超大型特殊戦術双剣」は刀身部をスライドさせ全長を調整できるほか、二本を合体させ双刃剣にする事が可能。またマウントパーツを用いる事でヒューマノイドモード以外でも機体に懸架できる。

関節部を新構造とする事で大きく可動するようになった手首ユニットは「握り」、「平手」、「銃持ち手」の3種が左右分付属しており、付属のライフルはグリップ部分を回転させる事で様々なポーズでの保持が可能。またレシーバー部分に二ヶ所備えたヘキサグラムジョイントを介して機体各所に設置することができる。

爪先部分に格納されたリトラクタブル・ヘッドライトはビークルモード時に展開することができ、全身のヘキサグラムシステムにより、発売中のヘキサギアと自由に組み合わせて様々なシルエットのメカを構築することができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「超大型特殊戦術双剣 クリアーブルーVer.」が追加で付属する。

【付属品】

・本体×1

・超大型特殊戦術双剣「薫風・烈風」×1

・プラズマアサルトライフル×2

・手首パーツ3種 各左右分

・大腿部オプションジョイント×2

・ビークルモード保持パーツ×1セット

・インターセプトモード保持パーツ×1セット

・戦術双剣マウントパーツ×2

・アーカイブカード×1

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。