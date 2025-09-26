◆パ・リーグ 西武―日本ハム（２５日・ベルーナＤ）

脳腫瘍と闘いながら２８才の若さで逝去した元阪神・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」で主演の横田さん役を務める松谷鷹也とトレーナーの土屋さん役を演じる上地雄輔がセレモニアルピッチに登場した。

松谷が投手、上地が捕手として登場。松谷の投球がワンバウンドで上地のミットに収まると、球場からは歓声が巻き起こった。

２人はそれぞれ球団を通じ、「セレモニアルピッチに向けて、たくさん練習しました！ショートバウンドしましたが、全力で投げられたので満足しています。自分は０点ですが、上地さんは１００点だと思います」（松谷）、「（松谷）鷹也のボールはバウンドしましたが、腕を振った良いボールでした！鷹也の緊張も伝わってきて、２人で来た意味を実感しました。僕自身はベルーナドームで野球をしたこともあり、ライオンズとはいろいろな縁があります。ライオンズは若手が育ってきている印象です。今シーズンの残りの試合もがんばってください！応援しています！」（上地）とコメントを寄せた。