約5年前、金沢市内で高齢女性が命を落とした連続ひき逃げ事件。亡くなった女性の遺族が、車を運転していた元少年らに損害賠償を求めていた民事裁判の判決が25日、言い渡されました。争点は、同乗者の責任が問えるかどうか。どのような判断が示されたのでしょうか。

2020年12月、金沢市の中心部で発生した連続ひき逃げ事件。



当時19才の少年が、酒を飲んだ後に車を運転して相次いで人をはね、このうち高齢女性1人を死亡させました。

元少年は、刑事裁判で懲役14年の実刑判決を受け確定しましたが、遺族側はその後、元少年や刑事処分に問われなかった車の同乗者らあわせて5人を相手取り、約5800万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしていました。



そして、この日。

山下 実々 記者：

「まもなく民事訴訟の判決が言い渡されます。刑事処分に問われなかった同乗者の、責任の有無が争点となります」



これまでの裁判で遺族側は、元少年の運転を止めることができたとして「同乗者に共同不法行為の責任がある」と主張。



一方で、同乗者側は「事故前に、車から降ろすよう伝えたが、元少年がそのまま車を発進させ、事故を起こした」などとして、請求棄却を求めていました。

25日の判決で金沢地裁は、車を運転していた元少年に対し、約4860万円の支払いを命じましたが、同乗者らについては、元少年が停車の求めに応じなかったなどとして、遺族側の請求を棄却しました。

被害者の長男：

「我々の思いが伝わらなかったことは、非常に残念です。決して彼らに全く責任がないというわけではないと思います。事件のことは絶対忘れてもらっては困りますし、母のことも絶対忘れないでほしいと思います」



控訴するかについては今後、弁護士と相談して決めるとしています。