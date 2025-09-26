¡ÖPLANET C¡§HOME RACE¡×ÊüÁ÷·èÄê¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/26¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡¿ABEMA¤ÇËè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï20»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡ÖPLANET C¡§HOME RACE¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Î½ç°ÌÊÑÆ°
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALPHA DRIVE ONE¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ã¦Íî¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£ÆÍÁ³°ÅÅ¾¤¹¤ë¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤ÎÁí³ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬ÀÖ¤¤µåÂÎ¤ò»ý¤Á¡ÖPLANET C¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¡ÖPLANET C¡§HOME RACE¡×¤¬Mnet Plus¤Ë¤Æ12·î6Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Mnet¤Ë¤Æ12·î7Æü¸á¸å8»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô¤Î16¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î¤ï¤º¤«8¿Í¤À¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¥Ñ¥¸¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Âè10ÏÃ¤ÎÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿16¿Í¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï³Æ¶Ê2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ñ¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Ï¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖPLANET C¡§HOME RACE¡×ÊüÁ÷·èÄê
