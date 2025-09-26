¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥æ¥á¥Ã¦Íî¤ËÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ö¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×
Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS★PLANET」(通称:ボイプラ2/ABEMAで毎週木曜21時20分~※ファイナルは20時~)の最終回が25日に放送。ALPHA DRIVE ONE(ALD1/アルファドライブワン)としてデビューするメンバー8人が決定し、ファイナルに唯一進出した日本人のユメ(YUMEKI)は脱落となった。
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Î½ç°ÌÊÑÆ°
¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥á¥¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç17°Ì¡¢22°Ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷ÆâÆþ¤êÌÜÁ°¤Î9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¦Íî¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë»Ñ¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï·»µ®ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¡ÖLucky MACHO¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬»ëÄ°¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÎý½¬À¸¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¤ÎÃ¦Íî¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾×·â¡×¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¡Ö¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥æ¥á¥¤¬¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼±ç¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô¤Î16¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î¤ï¤º¤«8¿Í¤À¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¥Ñ¥¸¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Âè10ÏÃ¤ÎÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿16¿Í¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï³Æ¶Ê2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ñ¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Ï¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥æ¥á¥¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃ¦Íî
